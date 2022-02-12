Almanya’da beyin kanaması geçiren İzmirli öğretmen ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

"GEREKEN NE VARSA YAPILMASI İÇİN SEFERBER OLDUK"

Hüseyin Çamlıca'nın tedavi sürecine ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, eğitim camiası için çok değerli bir öğretmeni Türkiye'ye getirmek üzere Sağlık Bakanlığı ile iletişim kurduklarını aktardı. Falakalı, öğretmenin rahatsızlığından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek "İlk günden bu yana Çamlıca ailesi ile irtibat halindeyiz. Gereken ne varsa yapılması için seferber olduk. Öğretmenimizi ülkemize ve İzmir'e getirdik. Bu süreçte desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a, İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.