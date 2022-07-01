Almanya’da felç geçirdi, İzmir’de sağlığına kavuştu

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında, tedavi süreçlerine yüksek teknolojili robotlar da katıldı. Başta felç, serebral palsi, bel ve boyun ağrıları ve fıtıkları, romatizmal hastalıklarda artık klasik tedavi yöntemleriyle beraber robotların sayesinde hızlı ve kalıcı iyileşme sağlanıyor. Robotik rehabilitasyonda en yaygın olarak kullanılan sistemler arasında; yürüme robotları, omuz-kol robotları, el-parmak robotları, akım tedavisiyle kombine edilmiş dikey pasif hareket cihazları, yerçekimsiz yürüme robotları, aktif denge sistemleri, robotik omurga traksiyon sistemleri ve akıllı egzersiz sistemleri yer alıyor. İzmir'de uygulanan yeni tedavi yöntemleri sayesinde sağlığına kavuşanlardan biri de Şeriban Cansever oldu. Almanya'da felç geçiren Cansever şifayı İzmir'de buldu. Felç geçirdikten sonra hiçbir yerini oynatamayan, konuşamayan ve yürüyemeyen Cansever artık sağlıklı bir insan gibi yürüyüp konuşabiliyor. Pıhtı atması sonucu Almanya'da felç geçiren ve tedavi için İzmir'e gelen ve sağlığına kavuşan hastalardan Şariban Cansever, "Şimdi daha iyiyim. Önce hiçbir yerimi oynatamıyordum. Şimdi yürüyebiliyorum. Konuşamıyordum, şimdi konuşabiliyorum" dedi. Torunu Zilan Özdemir ise, "Felç geçirdi. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Tedavi sonrası yürümeye başladı. Elini tam oynatamasa da çok iyi bir duruma geldi." dedi.

ARTIK ELLERİMİ AYAKLARIMI KULLANABİLİYORUM

Beyin kanaması sonrası bacaklarını kullanamadığını anlatan 35 yaşındaki Tanfer Gürçay ise, "Artık ayakta durabiliyorum. Ellerimi ayaklarımı kullanabiliyorum. Su bile içemiyordum. Şimdi yemeğimi kendim yiyebiliyorum." ifadelerini kullandı. Bel fıtığı yüzünden yürüyemez hale gelen İsmail Yazank ise, "Bel fıtığı bütün hayatımı kararttı. Yaşam standardımı çok düşürmüştü. Eskiden 10 kilometre hiç durmadan yürürken, bel fıtığı sonrası yürüyemez hale gelmiştim. Ameliyattan başka çaresi yok dediler. Olmamak için direndim ve alternatif bir tedavi seçeneği aradım. Türkiye'ye de yeni gelen bu robotik rehabilitasyon uygulamaları sayesinde ben de sağlığıma kavuştum. Şimdi yürüyüşlerimi yapabiliyorum. Hareket özgürlüğüme kavuştum" dedi.

NOKTA TERAPİSİ İLE AĞRIYI ORTADAN KALDIRIYOR

Bel, boyun fıtıkları, omurga eğriliği, hasarlı omur ve omurga kireçlenmesine bağlı sinir sıkışmalarında devreye giren yüksek teknolojili robotik traksiyon cihazları; cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, fıtıklaşmış disklerin geri çekilmesini sağlayan nokta terapisi ile ağrıyı ortadan kaldırıyor. Robotik tedavilerle ilgili bilgi veren Dr. Havva Niyazoğlu, "Robotik omurga traksiyon sistemini; bel ve boyun fıtıkları tedavisinde, omurgaya uygulanan kuvveti kademeli ve nazikçe artırarak, hastanın vücudunu rahat tutmak ve böylece kasların koruyucu reaksiyonunu önlemek için kullanıyoruz. Kan dolaşımını iyileştirmeyi ve kas kramplarının azaltılmasında veya dejenere olmuş omurilik disklerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu tedavi, doğal iyileşme süreçlerini harekete geçiriyor ve omurga kemikleri arasındaki doğal biyomekanik etkileşimi yeniden sağlamaya yardımcı olurken, tamamen bilgisayar kontrollü robotik bir sistem olduğu için hastaya güvenli bir tedavi imkanı sunuyor" dedi.

ROBOTLAR ÇIĞIR AÇTI

Sağlık sektöründe robotların çığır açtığını söyleyen Niyazoğlu, özellikle nörolojik rehabilitasyonda iyileşme ve fonksiyonu geri kazanma süreçlerinin hızlandığına dikkat çekti. Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inmeler, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalarda, yürüme yeteneğinin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için robotik yürüme rehabilitasyon sistemlerini kullandıkların anlatan Niyazoğlu, "Yürüme Robotu tedavisi ile yaralanma veya hastalık sonrası yürüme yeteneği etkilenmiş hastalarda, tekrarlayan yürüme hareketi ile yeni uyarım yolları oluşturarak beyin ve omuriliğin çalışmasına yardımcı oluyoruz. Bu sistemle, 'göreve-özgü öğrenme' oluşturarak yürüme yeteneğini yeniden kazandırıyoruz. Hastalarımızın günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını en üst seviyeye taşıyoruz" dedi. Serebral palsi, travmatik beyin hasarı, kas hastalıkları, diğer nörolojik ve genetik bozukluklara bağlı yürüme ve denge işlevi bozulmuş çocuk hastalar da robotik yürüme tedavisine alınabildiğini belirten Dr. Niyazoğlu, birçok farklı durumda çeşitli robotlarla tedainin yapıldığını vurguladı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Köksal Holoğlu, "Ege bölgesinin ihtiyacı olan; fizik tedavi alanında robotik rehabilitasyondan hidroterapiye, masajdan ozon tedavisine kadar uluslararası standartlarda, güncel tedavi seçeneklerini Romatem İzmir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hastalarımıza ulaştırıyoruz. Uzmanlıklarını bilim ve teknoloji ile birleştiren profesyonel ekibimiz, hastalarımızın ağrısız ve özgürce hareket edebilmeleri için merkezimizin tüm imkanlarını kullanıyorlar" diye konuştu.