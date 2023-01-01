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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Almanya’da ‘felç kalır’ dendi Türkiye’de şifa buldu

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Almanya’da ‘felç kalır’ dendi Türkiye’de şifa buldu
Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Fatih-Ayla Oğuzal çiftinin kızı Yağmur (9), 5 yıl önce anaokuluna başladığında öğretmeni, küçük kızın S ve Ş harflerinin söyleyemediğini fark etti. Bir süre sonra da sol eli ile sol ayağını kullanamadığı görüldü. Hastanede Yağmur'un beyninde 3 santimlik bir tümöre rastlandı. Tümör zamanla 8 kat büyüdü. Alman doktorların "Ameliyat olursa felç kalır" dediği küçük Yağmur şifayı anavatanında buldu. İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastanede Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Zafer Orkun Toktaş'ın muayene ettiği küçük kızın tetkikleri tekrar yapıldı. Beyindeki tümörün ameliyatla çıkatılmasına karar verildi. Ve doktorlar ameliyatı başarıyla tamamladı, Yağmur tümörden kurtuldu.



ALMANYA'DAN TEBRİK MESAJI
Anne Ayla Oğuzal, "Kemoterapi sürecinde saçları döküldü, zayıf düştü. Ama yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Onun enerjisi bizi de güçlendirdi" derken baba Fatih Oğuzal ise, "Dünyalar bizim oldu" diye konuştu. Minik Yağmur ise "Tek hayalim arkadaşlarımla koşarak oyun oynayabilmek. Doktor amca sayesinde bunu yapabileceğim" dedi. Prof. Dr. Toktaş, Almanya'daki doktorların ameliyat sonrası kendilerini e-posta atarak tebrik ettiğini söyledi.

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Almanya’da ‘felç kalır’ dendi Türkiye’de şifa buldu
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