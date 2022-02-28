Haberler Yaşam Haberleri Almanya’da karısı öldürüp Türkiye’ye kaçtı: Yakalanmaktan kurtulamadı
Giriş Tarihi: 28.2.2022 16:50 Son Güncelleme: 28.2.2022 16:56

Almanya’da karısı öldürüp Türkiye’ye kaçtı: Yakalanmaktan kurtulamadı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Almanya’da karısı öldürüp Türkiye’ye kaçtı: Yakalanmaktan kurtulamadı

Almanya’dan yaşayan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan gurbetçi kadının kocası tarafından öldürülüp evlerinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. 4 çocuğunu da alıp Türkiye’ye dönen katil zanlısı koca tutuklandı.

Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye döndü. Eşi Elif'i soran akrabalarına "Beni terk edip" gitti diyen Uzunoğlan'ın yanıtlarından şüphelenen akrabaları durumu polise bildirdi. Durumdan haberdar edilen Alman polisinin yaptığı araştırma sonucunda genç kadının cesedi evlerinin bahçesinde gömülü halde bulundu.

Almanya'dan gelen haber üzerine hakkında arama kararı çıkarılan Uzunoğlan, Gaziantep'in Nizip yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı karısını boğarak öldürdüğünü itiraf eden Uzunoğlan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Almanya’da karısı öldürüp Türkiye’ye kaçtı: Yakalanmaktan kurtulamadı
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