Almanya’da karısı öldürüp Türkiye’ye kaçtı: Yakalanmaktan kurtulamadı

Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye döndü. Eşi Elif'i soran akrabalarına "Beni terk edip" gitti diyen Uzunoğlan'ın yanıtlarından şüphelenen akrabaları durumu polise bildirdi. Durumdan haberdar edilen Alman polisinin yaptığı araştırma sonucunda genç kadının cesedi evlerinin bahçesinde gömülü halde bulundu.

Almanya'dan gelen haber üzerine hakkında arama kararı çıkarılan Uzunoğlan, Gaziantep'in Nizip yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı karısını boğarak öldürdüğünü itiraf eden Uzunoğlan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.