Almanya’da kiraladıkları lüks araçları Irak’a satmak isterken yakalandılar!

İstanbul Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta Küçükçekmece bölgesinde devriye gezerken sorguladıkları araç plakası çalıntı çıkınca ilginç bir çetenin oyununu bozdu. İddiaya göre sorgulanan yabancı plakalı lüks araç Almanya'dan çalıntı çıktı. Bir süre araç etrafında bekleyen ekipler o aracın yanına gelen yine yabancı plakalı 5 aracında plakalarına baktıklarında onlarında İnterpol tarafından çalıntı bilgisi olan araçlar olduğunu belirledi.

DAKTİLO İLE SAHTE EVRAK HAZIRLAMIŞLAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen operasyon için düğmeye basıp 2'si Türk 5'i Fas uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis yaptığı incelemede çetenin planının da ortaya çıkardı. İddiaya göre şüpheliler Almanya'dan milyonlarca lira değerindeki lüks araçları kiralayıp Türkiye'ye getiriyor burada çeşitli sahte evraklarla Irak ve İran'a satmaya çalışıyorlardı. Şüphelilerin daktilo ile hazırladıkları evrakları doldurdukları tespit edildi.

POLİS 6 LÜKS ARACA EL KOYDU

Ancak şüpheliler kiraladıkları araçlarla kiralama menzilini aşıp Türkiye'ye giriş yapınca Almanya'daki araç kiralama firması İnterpol üzerinden arabalara çalıntı ihbarı koydurdu. Bunun üzerine yapılan incelemelerde de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri o 6 araca el koydu. Her biri milyonlar değerince olan lüks araçlar yurtdışına gönderilmek üzere otoparka çekildi. Araçların yaklaşık değerinin 10 milyon lirayı bulduğu öne sürüldü.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Fas uyruklu Mohamed S. (30) Alman vatandaşı Ayman E. B.(22) Faslı Bilal K.Z. (25), İspanya vatandaşı Ayoub K.L.(23) fas uyruklu Alman vatandaşı İsmail E. B.(25) ve iki Türk vatandaşı Gülizar T. (21) ile Dewran B.Ç.(20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.