Almanya’da ormanlık alanda parçalanmış halde cesedi bulunmuştu! Tunceli’de toprağa verildi

Olayı delilleri yok etme cabası olarak değerlendiren polis, Tatar'ın evinde yaptığı incelemede cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde durmuştu. Bulunması için 3 bin Euro'luk para ödülü de konulan Tatar cinayetine ilişkin Almanya'nın Moers ve Neukirchen-Vluyn'de bulunan 4 adres ve işyerine polis tarafından baskın düzenlenmiş 20 yaşındaki oğlu ile 48 yaşındaki bir akrabası gözaltına alınmıştı.