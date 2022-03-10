Almanya’da yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu Bodrum’da defnedildi

Mezarlıkta alevi geleneklerine göre cenaze töreni düzenlendi. Törende Ebru Turan'ın annesi Fatma Turan ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen anne Fatma Turan kızı ve torunlarının tabutlarına tek tek sarılarak ağladı.

Törenin ardından cenazeler gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi