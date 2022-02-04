Almanya’da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta Türkiye’ye nakledildi

"TÜRKİYE'YE GÖTÜRME KARARI ALINCA KENDİNİ BİZİMLE GÖRÜŞTÜRMEDİLER BİLE"

Babasının Türkiye'ye nakli için Frankfurt Başkonsolosluğuna dilekçe verdiklerini kaydeden Demiray, şunları kaydetti: "Türkiye'ye müracaat ettik, iki günde ambulans uçak geldi. Önce uçak Frankfurt Havalimanı'na gelecekti, aradaki mesafe nedeniyle ambulans vermediler. Kendi imkanlarımızla ambulans kiralamak istedik, 4 bin avro para ödeyecektik ama 'İki günden önce bulamayız' dediler. Hastane de babamı Türkiye'ye götürme kararı alınca kendisini bizimle görüştürmediler bile."

Ahmet Demiray'ın eşi Gönül Demiray da Almanya'da sağlık sistemi diye bir şey olmadığını belirterek "Burası sıfır. Türkiye'de yaşayanlar görsünler duysunlar. Almanya, eski Almanya değil. Sağlık sistemi bitik. Eşimi öldürüyorlardı. Onu öldürmeyi tercih ettiler. Bakım yok, ilgilenmediler. Vatanımızın taşına toprağına kurban olurum. Çoluk çocuğum olmasa burada hiç durmayacağım. Vatanımız sağ olsun. Büyüklerimiz de sağ olsunlar. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız kimin katkısı varsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

"TÜRKİYE VATANDAŞLARINA HEP EL UZATTI"

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ise Ahmet Demiray'ın Türkiye'ye nakli için gerekli yazışmaları yaptıklarını ve Sağlık Bakanlığının derhal ambulans uçak sevk ettiğini söyledi. Ambulas uçak ile hasta sevkinin yeni bir örnek olmadığına işaret eden Tunçer, "Ülkemiz Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan ve sağlık problemi yaşayan vatandaşlarına hep el uzattı. İnşallah Ahmet Demiray amcamızın tedavisi olumlu olur, şifa bulur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık anlamındaki kapasitesinin altının çizilmesini bakımından bu naklin çok güzel bir örnek olduğunu aktaran Tunçer, "Alman muhataplarımız bunun bu kadar hızlı olacağını düşünmediler ama biz bunu sağlayabiliyoruz. Türkiye kamu sağlığı konusunda çok önemli adımlar attı. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Herkes seferber oldu, el birliğiyle Ahmet amcamızı yolcu ettik." diye konuştu.