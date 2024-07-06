Almanya’dan Adıyaman’a bisikletle yolculuk

Almanya'da yaşayan üniversite öğrencisi Rojan Paul Gergerli, baba ocağı Adıyaman'a bisikletle yolculuk hayalini, sağlık sorunları nedeniyle verdiği aranın ardından kaldığı yerden tamamladı. 2 yıl önce Almanya'nın Landshut şehrinden bisikletle yola çıkan Gergerli, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı kapsayan 26 günlük bisikletle yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaştı. Gergerli, sağlık sorunları ve hava koşullarından dolayı yolcuğuna ara vermek zorunda kaldı. Hayalini gerçekleştirmek için bu yıl yeniden pedal çevirmeye başlayan Gergerli, 24 gün süren yolculuğunun ardında baba ocağı Kâhta'ya ulaştı.