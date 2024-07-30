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Giriş Tarihi: 31.7.2024

Almanya’dan bisikletle Fethiye’ye geldi

Almanya’dan bisikletle Fethiye’ye geldi
Almanya'da yaşayan Ender Kurtoğlu ailesini Fethiye'ye tatile gönderirken kendisi de Hamburg'dan bisiklet ile Fethiye'ye yola çıktı. 8 günde Fethiye Ölüdeniz'e ulaşan Ender Kurtoğlu 3 bin 500 kilometre boyunca pedal çevirdiğini belirtti. Kurtoğlu, "Hamburg'da yaşıyorum. Hamburg'dan Viyana üzeri 8 günde Türkiye'ye giriş yaptım. İstanbul'dan Bandırma, oradan da buraya doğru geldim. Şu ana kadar 3 bin 500 kilometreyi geçti. Ölüdeniz son rotam ama her son bir başlangıçtır, bundan sonrası kısmet artık. Aslında hanım izin verse dünya turuna çıkmak isterim'' dedi. Erdoğan CANKUŞ
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Almanya’dan bisikletle Fethiye’ye geldi
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