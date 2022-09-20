Almanya’dan dönen gurbetçiye şok! Evde yaşayıp eşyaları sattılar

Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Adem Çiftçi, çalıştığı Almanya'dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, odalardaki eşyaları dağınık görünce hayal kırıklığı yaşadı. Komşularıyla evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan biri kadın iki kişiyi yakaladı. "Biz bu evi Suriyeliden kiraladık" diyen Sinan P. (25) ile Sabriye S. (26), kaçmak isterken ev sahibi ve komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edildi.