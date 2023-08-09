Almanya’dan Midyat’a gelerek ’Sevgi Şenliği’ düzenlediler

6 Şubat'ta Adıyaman kaynaklı depremzedeler için 2 bin 400 kilometrelik yol yürüyerek kat ederek İstanbul'a yürüyen ve yol boyunca bağış toplayan Alman vatandaşı Franziska Niehus ile Almanya'da yaşayan Bonn Üniversitesi Kültür Antropolojisi Yüksek lisans öğrencisi Selin Schaefer, Midyatlı çocuklar için 'Sevgi Şenliği' adlı bir gece düzenledi.

Midyat Kaymakamlığına bağlı Midyat Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kurslara katılan kadınların dikiş nakış öğrenmesi için dikiş makinesi bağışında bulunan ve bu ailelerin 20 çocuğuna da 2 sene boyunca her ay eğitim desteğinde bulunan iki arkadaş, bu aileler ve çocukları için de unutulmaz bir gece düzenlediler.

Midyat Aile Destek Merkezi Yöneticisi Ayşe Noyan'ın da katıldığı gecede çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlar verildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadar canlı müzik eşliğinde eğlenen aileler ve çocuklar, şenlikte unutulmaz bir anlar yaşadı. Bir yandan çocuklar mikrofonu eline alıp şarkılar söylerken, kimi zamanda söylenen şarkılar eşliğinde halaylar çektiler.

"ÇOCUKLAR EĞLENSİN İSTEDİK"

Midyat Aile Destek Merkezi Yöneticisi Ayşe Noyan, "Bugünkü amacımız, okullar tatil çocuklar evde sıkılıyordu, aileler çok sıkılmaya başlamıştı. Yaz tatili bir şey yapamadılar. Böyle bir eğlence gece hazırladık onlar için. Canlı müziğe getirdik çocukları. Hem eğlendiler, yediler, içtiler ve katılım sağladıkları için de teşekkür ediyoruz hepsine." dedi.

"20 ÇOCUĞA EĞİTİM BURSU VERDİK"

Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşı Bonn Üniversitesi Kültür Antropolojisi Yüksek lisans öğrencisi Selin Schaefer, "Almanya'dan geldim. Amacım buradaki, Midyat'taki çocukları desteklemek. 20 tane çocuğa şu an iki senelik bir eğitim bursu verebildim. Bunu da Almanya'daki destekçiler olduğu için. Almanya'da çok eğitime önem veren insanlar var. Onların bağışlarıyla buraya gelip bu çocuklara yardımda bulunuyorum. Bir çocuk olsa da yada bu durumda 20 çocuk. 20 çocuğun geleceği için önemli, eğitim en önemlisi. Hele buradaki, bu bölgedeki çocuklar için." dedi.

"KADINLARA DESTEK VERMEK İSTEDİK"

Alman vatandaşı Franziska Niehus, "Ben kaç gün önce Midyat'a geldim. İlk defa Mardin'deyim. Neden? Çünkü burada bir projeye destek olduk. Çünkü ben birkaç ay önce Viyana'dan İstanbul'a yürüdüm, 115 gün yürüdüm, 2 bin 400 kilometre. Çünkü ben depremzedeler için, destek olmak istedim ve yolda bağış topladık. Evet o yüzden şimdi biz buradayız. Çünkü burada çok güzel bir proje var. Adı Noyanlar Kültür Sanat Evi. Burada kadınlar çalışıyorlar ve aynı zamanda sanat yapıyorlar ve buna destek vermek istedik."dedi.

Güzel bir geçe geçirdiklerini söyleyen Rojin Özer, "Gecemiz güzel geçti. Bir şeyler yedik, oynadık, şarkılar söyledik. Hep beraber vakit geçirdik, yani arkadaşlar edindik. Selin ablaya teşekkür ederiz, bize burs bağladı için. Bize yardımcı olduğun için, çok teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğu için." dedi.

Geceye katılan Rojda Özer de, bu gece için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bugün Selin abla bizi buraya getirdi. Çok teşekkür ederim Sevil ablaya ilk başta. Selin ablayı çok seviyorum. Bize verdiği destekler için çok teşekkür ederiz. Bize katkı sağladığı için. Sonra hayatımıza güzel bir güneş doğdu O geldiğinde. Bu gece çok mutlu oldum. Selin abla bizi buraya getirdi. Pasta ve dondurma yedik. Çok teşekkür ederiz. Sonra şarkılar söyledik ablamla birlikte ve dans ettik." dedi.