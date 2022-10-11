Almanya’dan Trabzonspor’a dördüz amigolar

AlmanyaErlangen'de koyu Trabzonspor taraftarı Kayhan ve Nilgün Turan çifti evliliklerinin 6'ncı yılında dördüz bebek sahibi oldu. Tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelen 2'si kız 2'si dördüzler aileye büyük mutluluk yaşattı. 1.5 kilo ile 2.5 kilo arasın dünyaya gelen Kıymet Neva, Amine Nermin, Mustafa Kayhan ve Mahmut Gökhan isimli bebekleriyle poz veren Turan çifti "Mutluluğumuzun tarifi yok. Günlerimiz tatlı bir telaş ile geçiyor. Birinin ağlamasını diğerleri takip ediyor. Bazen kucağımızda uyutmaya çalışırken biz uyuyoruz" dedi.Trabzonspor'un büyük aşkları olduğunu söyleyen Turan çifti "Takımımız geçen yıl çifte şampiyon oldu. Dördüzlerimizin dünyaya gelmesi de bizim için şampiyonluk gibi. Hem takımımız bizi mutlu etti, hem de sağlıklı dördüzlerimiz" dedi.