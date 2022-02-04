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Giriş Tarihi: 4.2.2022

Almanya’dan Türkiye’ye şifa uçuşu

Almanya'nın Kassel kentinde yaşayıp karaciğerinde tümör tespit edilen Ahmet Demiray, Alman hastanelerinde yeterli sağlık hizmeti alamadığı için Türkiye'ye nakledildi. Demiray, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla tedavisine devam edileceği İstanbul'a sevk edildi. Yeterli sağlık hizmeti alamadığı hastaneyi ve çalışanlarını eleştiren Ahmet Demiray, "Türkiye'ye müracaat ettik, iki günde ambulans uçak geldi. Vatanıma gidiyorum. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Sağlık Bakanımızdan da tüm yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

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Almanya’dan Türkiye’ye şifa uçuşu
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