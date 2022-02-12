Almanya’dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı! Ülkeyi terk etmelerini istediler

Mısır'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Kiev'de Alman Büyükelçiliğinin açık tutulacağı, ancak diplomatik personelin azaltılacağını aktardı. Baerbock, bunun Ukrayna'da bulunan Alman kurumları ve öğretmenler için de geçerliği olduğuna işaret ederek diplomatik personelin ailelerinden de ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna'da tüm senaryolara hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Diplomatik yollardan bir çözüm bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Şubat'ta Kiev'e, ertesi gün de Moskova'ya gitmeyi planlıyor.