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Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:46 Son Güncelleme: 30.10.2024 13:30

Almanyalı öğretmen Tunceli’ye gelin geldi

Almanya’da öğretmen olan Foya Aileen, aşık olduğu Ali Eren için memleketini bırakıp Tunceli’ye gelin geldi. Foya Aileen ve Ali Eren yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Almanyalı öğretmen Tunceli’ye gelin geldi

Tuncelili Ali Eren Sarıgül (25) çalıştığı Antalya'da, 23 yaşındaki Alman Foya Aileen ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift evlenmeye karar verdi. Ailelerin de onayıyla çift için Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Yemişdere Köyü'nde düğün töreni düzenlendi. Kıyılan dini nikahın ardından genç çift için kına gecesi tertip edildi.

Kına gecesinin ardından Foya Aileen'in annesi Anke ile babası Frank Weber ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle genç çift dünya evine girdi.
Yaklaşık iki yıl arkadaş kaldıktan sonra evliliğe karar verdiklerini söyleyen damat Ali Eren Sarıgül, "Ailem ve benim için ilginç bir deneyim oldu" dedi. Genç çift, köyde yaşamaya karar verdi.

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Almanyalı öğretmen Tunceli’ye gelin geldi
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