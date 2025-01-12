Almine azmiyle hayata tutundu

Konya'da yaşayan Mehmet (39) ve Fatime Candan (36) çifti, 2 Ağustos 2023 günü, kızları Almine Günay Candan ile okul alışverişine gitmek için kaldırımda yürüdükleri sırada üzerlerine 3 katlı binanın son katından beton parçaları düştü. Kızını korumak için üzerine kapanan baba ile kızı ağır şekilde yaralanırken, anne hafif sıyrıklarla kurtuldu. Baba-kız Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Almine'nin, beyin ameliyatı olması gerekiyordu. O dönem doktorlar ameliyattan çıkmasının çok zor olduğunu, çıksa bile tam olarak yürüyemeyeceğini söyledi.

ÇOK MUTLU

Ameliyattan çıkmayı başaran Almine'nin sol tarafı kısmi felç kaldı. Hem nörolojik hem de fizik tedavilerine devam eden Almine, azmi sayesinde yürümeyi de başardı. Sol bacağının hareket kabiliyetinde biraz sorun bulunan Almine'nin tedavileri sürüyor. İlkokula başlaması gerekirken kaza ve tedaviler nedeniyle şuanda daha yeni anaokuluna başlayan Almine okula gittiği için oldukça mutlu. Kendisi de tedavi sonrası iyileşen baba Mehmet Candan, "Buna da şükrediyoruz. Kızımız geçte olsa artık okuluna başladı. Tedavilerimiz, kontrollerimiz de devam ediyor. Çok zor günlerden geçtik. Ama kızımızın mutluluğu, gülümsemesi bizim için her şeyden önemli" dedi. Öte yandan Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı kişilerin daha ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.