Alo banka yalanıyla hesapları ele geçiren dolandırıcılar yakalandı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak, hesap bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yapan bir örgütün peşine düştü. Polis yaptığı çalışmalarda şüpheliler Mustafa Ç. (36), Tolga Ç. (20) ve Kemal Ç.'yi (36) gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden de çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin İstanbul, Çanakkale, Antalya ve Diyarbakır illerinde benzer yöntem kullanarak 4 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Emniyette verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.