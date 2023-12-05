‘Alo, ben istihbaratçı Oktay’

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan asker emeklisi Emin E.'nin telefonunu 14 Kasım'da kendisini 'istihbaratçı Oktay' adıyla tanıtan dolandırıcı aradı. Sözde istihbaratçı, Emin E.'ye kimlik bilgilerinde değişiklikler olduğunu ve yeni kimlik kartı çıkarılacağını söyledi. 4 saatlik telefon görüşmesi sonunda emekli askere, iki banka hesabının şifresini tuşlatmayı başaran dolandırıcılar, parça parça toplamda 1 milyon lirayı farklı hesaplara aktardı. Durumu ailesine anlatan emekli asker, dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi oldu.