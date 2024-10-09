Alparslan bebek yardım bekliyor

ERZİNCAN'DA 4 aylık SMA Tip 1 hastası Alparslan bebek için yardım amaçlı kermes düzenlendi. Alparslan Rüzgar için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kermeste, Alparslan bebeğin ailesi ve sevenleri, bebek için destek toplamak adına tavuk, pilav ve ayran sattı. Alparslan'ın halası Hilal Özgül de Erzincanlılara seslenerek yardım çağrısında bulundu. Özgül, kampanyanın valilik onayıyla yürütüldüğünü ve herkesi Alparslan bebek için destek olmaya davet ettiklerini belirtti.