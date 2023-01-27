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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Alport sendromlu 3. kardeş de nakil oldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Alport sendromlu 3. kardeş de nakil oldu
Kahramanmaraş'ta ilerleyici böbrek yetmezliği, işitme kaybı ve gözlerde anormalliklerle seyreden genetik bir hastalık olan Alport sendromuyla doğan üç kardeş, 10 yıl içinde aralıklarla yapılan böbrek nakli ameliyatı ile umut buldu. Doç. Dr. Yücel Yüksel, Dr. Kenan Demirbakan ile birlikte, Adana'dan bağışlanan kadavra böbreği, alport sendromlu kardeşlerin üçüncüsü olan Onur Orçan'a (32) başarıyla naklettiklerini söyledi. Yüksel, Alport sendromunun toplumda 5 bin-10 bin kişide bir görülen hastalık olduğunu belirtti.

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Alport sendromlu 3. kardeş de nakil oldu
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