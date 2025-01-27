Haberler Yaşam Haberleri Alptekin Ailesi’nin acı günü
Giriş Tarihi: 27.1.2025

Alptekin Ailesi’nin acı günü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Alptekin Ailesi’nin acı günü
Turkuvaz Medya Reklam Stratejik Planlama ve Raporlama Genel Müdürü Serkan Alptekin'in İstanbul'da vefat eden babası Feyzullah Alptekin dün son yolculuğuna uğurlandı. Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ile kurum yöneticileri Serkan Alptekin'i acı gününde yalnız bırakmadı.



Kağıthane Cengiz Topel Camii'ndeki cenaze namazı öncesinde, Alptekin ile aile fertleri taziyeleri kabul etti. Serhat Albayrak da Alptekin'e başsağlığı diledi. Feyzullah Alptekin, cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alptekin Ailesi’nin acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA