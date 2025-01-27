Alptekin Ailesi’nin acı günü

Turkuvaz Medya Reklam Stratejik Planlama ve Raporlama Genel Müdürü Serkan Alptekin'in İstanbul'da vefat eden babası Feyzullah Alptekin dün son yolculuğuna uğurlandı. Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ile kurum yöneticileri Serkan Alptekin'i acı gününde yalnız bırakmadı.Kağıthane Cengiz Topel Camii'ndeki cenaze namazı öncesinde, Alptekin ile aile fertleri taziyeleri kabul etti. Serhat Albayrak da Alptekin'e başsağlığı diledi. Feyzullah Alptekin, cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.