Alptekin ailesinin acı günü: Turkuvaz Medya yöneticisi Serkan Alptekin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Turkuvaz Medya Reklam Stratejik Planlama ve Raporlama Genel Müdürü Serkan Alptekin'in babası Feyzullah Alptekin, Kağıthane Cengiz Topel Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Serkan Alptekin'i acı gününde Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Abdurrahman Şimşek ile kurum yöneticileri yalnız bırakmadı.

HASDAL MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazı öncesinde Serkan Alptekin ile aile fertleri taziyeleri kabul etti. Serhat Albayrak da, Serkan Alptekin'e başsağlığında bulundu. Feyzullah Alptekin, Kâğıthane Cengiz Topel Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.