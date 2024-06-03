Alt dükkandan kuyumcunun tabanını kırdılar! Oksijen kaynağı ile kasayı delip 4 kilo altın çaldılar

Bahçelievler'de bulunan bir kuyumcunun başına hırsız filmlerini aratmayan olay geldi 20 Mayıs gününün sabahında işyerine giden kuyumcu K.A. içeri girdiğinde anlam veremediği bir yanık kokusu ile karşılaştı.

Etrafa bakındı bir şeyler bulamadı. Tezgahın altındaki çelik kasayı açıp altınları raflara dizmek istediği sırada şok geçirdi. Çelik kasanın içi bomboş olmuş, alt komşusunun tavanı delinmişti.

Hırsızlar alt kattaki markete ait depodan kuyumcunun kasasının olduğu yeri kırıp çelik kasanın da altını kaynakla kesmişlerdi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Durumu gören kuyumcu hemen polisi arayıp ihbarda bulundu. K.A.'nın ihbarıyla olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan 4 kilo altının peşine düştü. İncelenen kamera görüntülerinden kısa sürede şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler Esat İ. (48) ve Mahmut Can Y. (21) yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.