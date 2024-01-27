Alt komşuları, polis ve eşinin hayatını kabusa çevirdi! Kapıya dayandı, elektrik ve suyu kesti, araca zarar verdi

BİR ÖNCEKİ POLİS KİRACIYA DA AYNI BASKIYI UYGULUYORMUŞ

Fatma Anış., komşularının eşi görevdeyken de sürekli kapıya gelip sebepsiz yere kendilerini rahatsız ettiğini ve tehditler savurduğunu iddia ederek, "İlk olaydan bir kaç ay sonra ortak elektrik panosundan elektrik kablolarımızı kesti. Su saatimizi söktü. Arabamızın tekerini patlattı. Kameraya yansıyan görüntüler var. Elektriksiz kalmak için 4 kez elektrik kablolarımızı kesti. Susuz kalmak için defalarca vanalarımızı kapattı 2 kez sayaçlarımızı söktü. En son eşimin aracının tekerleklerini patlattı. Savcılığa şikâyetçi olduk. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA KARARINA RAĞMEN

Polise gidip şikayet ettiklerini söyleyen Fatma Anış, koruma kararı ve uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen alt komşularının kendilerini rahat bırakmadığını sözlerine ekledi. Fatma Anış, karakola ifadeye çağrılan komşularının polislere "Onlarla uğraşmaya devam edeceğim" şeklinde ifade verdiğini ileri sürdü.

ÇOCUKLARININ PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Eşinin polis olduğunu öğrendiğinden beri kendilerine daha fazla baskı yaptığını öne süren Fatma Anış, "Çocuklarımı korkudan okula tek başlarına yollayamıyorum artık. Evde ses çıkmasın diye bütün oyuncakları kaldırdım. Onlara slikonlu terlik aldırdım yine de kafasına göre çocuklarımız uyuduğu saatlerde bile çocuklarınız ses çıkarıyor diye gelip bizi rahatsız ediyor. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu" şeklinde tepki gösterdi.

MARDİN'İ VE MARDİNLİLERİ SEVİYORUZ

Mardinlileri misafirper ve dost canlısı insanlar bildiklerini ve Mardin'e severek geldiklerini ancak sözde Mardin'in yerli insanlarından biri olarak kendini tanıtan alt komşuları sayesinde artık hayatın kendilerine zindan olduğunu anlatan Fatima Anış "Bina yönetimine söyledik çözüm bulamadık. En son savcılığa şikâyette bulunduk. Onun çocuklarının da zarar görmesini asla istemeyiz. Ancak ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.