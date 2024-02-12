Alt komşusunun hayatını zindana çevirdi

İstanbul Ümraniye'de yaşayan komşular adliyelik oldu. Üst katta oturan Nurten Ç., geçen yıl ekim ayında sürekli halı silkeleyerek alt kattaki komşusu Tülay A.'ya huzursuzluk vermeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan ve camlarını dahi açamaz hâle gelen Tülay A., komşusunu uyarınca hayatı adeta zindana döndü.Üst komşusunun halı, yorgan eşyaları silkelediğini ve sürekli pisliklerle uğraştığını belirten Tülay A., "Pencere açamaz hale geldim. Görüşümü kapatacak şekilde yorgan, örtü asıyorlar. Uyarınca genel ahlaka aykırı davranıyorlar. Evimi kendi çöpleri gibi kullanıyorlar" dedi.Komşusunun eşiyle birlikte kapısını da tekmelediğini aktaran Tülay A., tehdit edildiğini ve hakarete maruz kaldığını belirtti. Şikâyetçi olan mağdur komşu, "Bu evden gitmemi istiyorlar. Beni yaşatmayacaklarını, öldüreceklerini söylediler. Kendi katlarından sopayla camıma vuruyorlar" dedi. Ayrıca komşusunun ayaklarını zemine sertçe vurduğunu, bilemediği cisimlerle ses çıkardığını söyleyen Tülay A., psikolojik baskı gördüğünü ifade etti. Zarar görme ihtimali olduğunu da ekleyerek koruma kararı talep etti. Üst komşu Nurten Ç. ve eşi Metin Ç. hakkında "tehdit", "hakaret" ve "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçlarından soruşturma başlatıldı.