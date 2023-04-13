Haberler Yaşam Haberleri Alt yapı çalışması bitmedi, kanalizasyon otelleri bastı, sahil şeridi kokudan geçilmiyor
Giriş Tarihi: 13.4.2023 12:24 Son Güncelleme: 13.4.2023 12:25

Alt yapı çalışması bitmedi, kanalizasyon otelleri bastı, sahil şeridi kokudan geçilmiyor

Muğla Büyükşehir’in beceriksizliği Bodrumlu turizmcileri çıldırttı. Turizm sezonu başladı, alt yapı çalışması aylardır bitirilemedi. Çalışma sırasında patlayan kanalizasyon otelleri bastı, sahil şeridi kokudan geçilmedi. Otelleri fosseptik dolan turizmciler konuyu yargıya taşıyacak

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Alt yapı çalışması bitmedi, kanalizasyon otelleri bastı, sahil şeridi kokudan geçilmiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'da aylar önce bir şirkete ihale edilerek başlattığı alt yapı çalışması hala bitirilemedi. Turizm sezonunun başlamasına rağmen bitirilemeyen çalışma Bodrumluları isyan ettirdi.

ÖDENEK MESELESİ YÜZÜNDEN TIKANDI

Büyükşehir'in ihaleyle şirkete vererek başlattığı ödenek meselesi yüzünden tıkandığı iddia edildi. Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki alt yapı çalışmaları sırasında yeni hat döşenirken eski kanalizasyon patladı. Etraftaki tesisleri kanalizasyon bastı.

KOKUDAN DOLAYI OTELİM BOŞALDI

Belediyeden umudunu kesen işletme sahipleri, kanalizasyonu kendi imkanlarıyla boşaltmaya başladı. Hal böyle olunca tatilciler otelden çıktı. Bölgedeki otel sahibi Yusuf Ünal, "Aylardır kokudan duramıyoruz. Otelimdeki havuzumun altı kanalizasyon doldu. 10 gündür hiçbir çalışma yapılmıyor. Kanalizasyon etrafa yayıldı. Otelimi bu yıl açmam imkansız, müşterilerim otelden çıkmaya başladı. Ne olacak bu halimiz. Bunlar turizme yakışmıyor. Turizmci olarak bu sene iş yapamayacağım. Çalışmalara bu şekilde olursa bitmez. Çalışmalar hiç ilerlemiyor. Hiçbir kimse gelip de sorunumuzla ilgilenmiyor. Ben bu beceriksizliği yargıya taşıyacağım" dedi.

Muğla'nın birçok yerinden fışkıran alt yapı sorunlarıyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Şehrimizin modern ve güçlü bir altyapıya sahip olması, kesintisiz içme suyu sağlanarak, atık suyun doğaya karışmasını önlemek için yaptığımız bu yatırımlarla şehrimizde eksiksiz bir altyapı sistemi oluşturuyoruz. Şehrimizin altyapı sorunun ortadan kaldırıyor, Muğla'nın geleceğini garanti altına alıyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyondaki kirli pazarlığa tepki: Bir daha o dönemleri yaşatmak istemiyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: PKK'dan Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona bir destek daha: AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak gerek
Bunların yeni dostları
Avrupa’dan çifte standart: AK Parti’ye köstek CHP’ye destek oluyorlar
359.7 milyon lira HDP’den alınabilir mi?
Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan 'Hayırlı olsun' telefonu
Son dakika: Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Alt yapı çalışması bitmedi, kanalizasyon otelleri bastı, sahil şeridi kokudan geçilmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA