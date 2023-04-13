Alt yapı çalışması bitmedi, kanalizasyon otelleri bastı, sahil şeridi kokudan geçilmiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'da aylar önce bir şirkete ihale edilerek başlattığı alt yapı çalışması hala bitirilemedi. Turizm sezonunun başlamasına rağmen bitirilemeyen çalışma Bodrumluları isyan ettirdi.

ÖDENEK MESELESİ YÜZÜNDEN TIKANDI

Büyükşehir'in ihaleyle şirkete vererek başlattığı ödenek meselesi yüzünden tıkandığı iddia edildi. Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki alt yapı çalışmaları sırasında yeni hat döşenirken eski kanalizasyon patladı. Etraftaki tesisleri kanalizasyon bastı.

KOKUDAN DOLAYI OTELİM BOŞALDI

Belediyeden umudunu kesen işletme sahipleri, kanalizasyonu kendi imkanlarıyla boşaltmaya başladı. Hal böyle olunca tatilciler otelden çıktı. Bölgedeki otel sahibi Yusuf Ünal, "Aylardır kokudan duramıyoruz. Otelimdeki havuzumun altı kanalizasyon doldu. 10 gündür hiçbir çalışma yapılmıyor. Kanalizasyon etrafa yayıldı. Otelimi bu yıl açmam imkansız, müşterilerim otelden çıkmaya başladı. Ne olacak bu halimiz. Bunlar turizme yakışmıyor. Turizmci olarak bu sene iş yapamayacağım. Çalışmalara bu şekilde olursa bitmez. Çalışmalar hiç ilerlemiyor. Hiçbir kimse gelip de sorunumuzla ilgilenmiyor. Ben bu beceriksizliği yargıya taşıyacağım" dedi.

Muğla'nın birçok yerinden fışkıran alt yapı sorunlarıyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Şehrimizin modern ve güçlü bir altyapıya sahip olması, kesintisiz içme suyu sağlanarak, atık suyun doğaya karışmasını önlemek için yaptığımız bu yatırımlarla şehrimizde eksiksiz bir altyapı sistemi oluşturuyoruz. Şehrimizin altyapı sorunun ortadan kaldırıyor, Muğla'nın geleceğini garanti altına alıyoruz" diye konuştu.