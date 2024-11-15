Altay bebeğin ölümünde korkunç ihmal

İzmir'de haşere ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın zehirlenerek ölümünde ihmal iddiaları gündeme geldi. Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ederken, firma görevlilerinin ilaçlamadan sonra apartmana girilmemesi yönünde hiçbir uyarıda bulunmadıkları, ilaçlamanın 12Kasım'da yapıldığı, apartman sakinlerinin kendilerinin 1 gün geç girmeye karar verdikleri ve evlerine 13 Kasım'da girdikleri anlaşıldı. Acılı baba Recep Kınalı, son kez oğluna bakıp tabutuna sarıldı. Baba Kınalı, "Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, topraktan geldi, toprağa gidiyor" dedi. Apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli, gözaltına alındı. İlaçlamanın yapıldığı apartman ile yanındaki 2 apartman da ekipler tarafından tahliye edildi. İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlandı. AFAD ekipleri, binalarda havalandırma çalışması yaptı.