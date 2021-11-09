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Giriş Tarihi: 9.11.2021 15:04 Son Güncelleme: 9.11.2021 15:05

Altay Türklerinin ruhani lideri Akay Kine Alanya’da

MEHMET AL MEHMET AL
Altay Türklerinin ruhani lideri Akay Kine Alanya’da

Altay Türklerinin Ruhani Lideri Akay Kine, Alanya Kültür Merkezi’nde söyleşide bulunmak üzere Alanya’ya geldi.

Altay Türklerinin Ruhani Lideri Akay Kine, Türklerin Ata Kültürü, Türk Mitolojisi, Günümüzde Türklerin Dünya Görüşü, Şamanizm ile Gök Tanrı Arasındaki Farklar, Türk Kadınının Aile, Toplum ve Devlet İçerisindeki Rolü gibi konular başta olmak üzere birçok konuda söyleşide bulunmak için Alanya'ya geldi. Akay Kine programı 11 Kasım Perşembe günü 14.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak.

'HALKA AÇIK ETKİNLİK OLACAK'

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Organizatör Sibel Esener, "Dünyanın birçok kesiminde yaşayan milletlerin coğrafi konumu, inanç ve kültürleri zaman içerisinde değişime uğruyor. Bu kaçınılmaz bir durum olsa da milletlerin mitolojilerine ve ata kültürlerine sahip çıkmalarını önemsiyorum. Bu sebeple Akay Kine'yi bölgemize davet ettim. Eşiyle birlikte Alanya'ya gelmiş olmasının hepimiz için değerli ve iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tüm halkımız ücretsiz söyleşimize davetlidir. Katılımcılarımız, program sonundaki soru-cevap bölümünde Akay Kine'ye diledikleri soruyu sorabilme fırsatı yakalayacaklar" dedi.

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Altay Türklerinin ruhani lideri Akay Kine Alanya’da
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