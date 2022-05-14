Altgeçide düşen otomobilde can pazarı! Vatandaşlar seferber oldu

Vatandaşlar araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için seferber olurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada etrafta toplanan vatandaşlarda meraklı gözlerle ekiplerin çalışmasını izlerken, olup biteni cep telefonları ile kaydetti.