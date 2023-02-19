Altı aylık bebeği için kendisini feda etti

Asrın deprem felekatinde, Antakya ilçesi Odabaşı mahallesinde 9 katlı bir binanın 1. katında oturan ve enkazdan çıkarılan Hasan İntizamoğlu ve 6 aylık Helen ile 2.5 yaşındaki Ali'den geriye acı bir hikaye kaldı. Depremde binanın yıkılması ile birlikte 25 yaşındaki anne Gizem İntizamoğlu, 6 aylık bebeğine siper oldu. Arama kurtarma ekipleri Hasan İntizamoğlu, 6 aylık kızı Helen ile 2.5 yaşındaki oğlu Ali'yi enkazdan sağ çıkardı. Ancak bebeği için kendisini feda eden genç anne Gizem İntizamoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Babanın tedavisi sürerken, Helen ve Ali anneannelerine teslim edildi. Gizem İntizamoğlu ise gözyaşlarıyla defnedildi.