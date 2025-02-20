Altı boşalan yol Matbaacılar Sitesi’ne çökerek kaydı

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nin hemen üst kısmındaki 100.yıl Mahallesi 2152 nolu sokakta bulunan Veysel Karani Caddesi yağan yağmurla birlikte alt tarafının boşalması nedeniyle hemen yan tarafındaki matbaacılara doğru çökerek kaydı.

Kayma olayı önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Yağan yağmurlardan dolayı yolda hafif bir meyil oluştu. Yağışların devam etmesi ile birlikte bu meyil çökme şeklinde matbaacılar Sitesine doğru çökerek kaydı. Sabah saatlerinde Veysel Karani Caddesine gelen vatandaşlar yolun çökerek kaydığını gördü.

Yaşanan toprak kayması ve çökme nedeniyle Matbaacılar sitesinin istinat duvarını yıkarak kayması sonucu ağaçlarda devrildi. Belediye görevlileri yolun çöken bölgelerine güvenlik şeridi çekip kapatırken trafik hemen üst kısmındaki yoldan verildi. Yolun çökmesi sonucu devrilen çam ağaçları da kesilerek yerinden kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar trafiğin yoğun olduğu saatlerde kaymanın meydana gelmesi halinde araçların matbaacılar sitesine devrilebileceğini gece olmasından dolayı şans eseri yaralanma ve can kaybının yaşanmadığını kaydettiler.