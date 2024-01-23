Altı ton kaçak midyeyle yakalandılar… Tam 280 çuval…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Üsküdar Sahili'nde denizden çıkardıkları midyeleri çuvallayarak park halinde bulunan bir araca yükleyen M.A., Ö.K., ve M.K. isimli üç kişiyi suçüstü yakaladı. 280 çuval içerisinde yaklaşık altı ton midye ele geçirildi. Ö.K.'nın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Üç kişiye "Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapmak" gerekçesiyle toplamda 78 bin 726 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılmaları adına İstanbul Boğazı'na bırakıldı.