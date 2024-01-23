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Giriş Tarihi: 23.1.2024 14:19

Altı ton kaçak midyeyle yakalandılar… Tam 280 çuval…

İstanbul Boğazı’nda “Kaçak Midye Avcılığı” yapan üç kişi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. 280 çuval içerisinde yaklaşık altı ton midye ele geçirildi. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılmaları adına İstanbul Boğazı’na bırakıldı. Üç kişiye toplamda 78 bin 726 lira ceza kesildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Altı ton kaçak midyeyle yakalandılar… Tam 280 çuval…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Üsküdar Sahili'nde denizden çıkardıkları midyeleri çuvallayarak park halinde bulunan bir araca yükleyen M.A., Ö.K., ve M.K. isimli üç kişiyi suçüstü yakaladı. 280 çuval içerisinde yaklaşık altı ton midye ele geçirildi. Ö.K.'nın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Üç kişiye "Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapmak" gerekçesiyle toplamda 78 bin 726 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılmaları adına İstanbul Boğazı'na bırakıldı.

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Altı ton kaçak midyeyle yakalandılar… Tam 280 çuval…
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