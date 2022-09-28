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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Altılı masada park kavgası

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
CHP'li belediyelerin skandalları bitmek bilmezken 6'lı masada bir araya geldiği Gelecek Partisi ile de park nedeniyle karşı karşıya geldi. İstanbul Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'nde Milli Emlak arazisine Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı tarafından yaptırılan Çınar Çocuk Parkı, CHP'li Sarıyer Belediyesi tarafından kepçelerle yıkıldı. Parkı kullanılmaz hale getiren ekipler, parktaki malzemeleri de sökerek depoya kaldırdı. Parkın usulsüz yapılması ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Sorunun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na iletildiği, Davutoğlu'nun da konuyu Kılıçdaroğlu'yla paylaşacağı öğrenildi.

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Altılı masada park kavgası
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