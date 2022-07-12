Altın alacaklar dikkat! İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları (12 Temmuz 2022)

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Yatırımcılar fiyatlardaki değişimleri anlık olarak takip ederken bayram nedeniyle piyasalarda durgunluk hakim. Kapalıçarşı ile piyasaların açılacağı tarih merakla bekleniyor. Bu kapsamda altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusu da önümüzdeki günlerde piyasaların açılmasıyla yanıt bulacak. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve detaylar...
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 3.165,00
Satış: 3.251,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 6.508,00
Satış: 6.607,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 967,46
Satış: 967,98
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 1.585,00
Satış: 1.622,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 6.466,00
Satış: 6.647,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 884,10
Satış: 926,97
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.741,95
Satış: 1.742,87
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