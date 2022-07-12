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Giriş Tarihi: 12.7.2022 07:19

Altın alacaklar dikkat! İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları (12 Temmuz 2022)

Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları üzerinde yaşanan son dönemdeki dalgalanmalarla beraber gözler canlı, güncel ve anlık rakamlara çevrildi. Bayram tatili nedeniyle kapalı olan piyasalarda altının gram fiyatı 967 TL olarak kaydedildi. Öte yandan "12 Temmuz bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gün içerisinde çokça kez gündeme geliyor. İşte altın fiyatları grafiği...

Altın alacaklar dikkat! İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları 12 Temmuz 2022

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Yatırımcılar fiyatlardaki değişimleri anlık olarak takip ederken bayram nedeniyle piyasalarda durgunluk hakim. Kapalıçarşı ile piyasaların açılacağı tarih merakla bekleniyor. Bu kapsamda altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusu da önümüzdeki günlerde piyasaların açılmasıyla yanıt bulacak. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve detaylar...

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 3.165,00

Satış: 3.251,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 6.508,00

Satış: 6.607,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 967,46

Satış: 967,98

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 1.585,00

Satış: 1.622,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 6.466,00

Satış: 6.647,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 884,10

Satış: 926,97

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.741,95

Satış: 1.742,87

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Altın alacaklar dikkat! İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları (12 Temmuz 2022)
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