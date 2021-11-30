Altın borcunu ödemeyen üvey kardeşini öldürdü

Antalya'da evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulunan 70 yaşındaki Ali Osman Yalçın'ın üvey ağabeyi V.K'dan düşük kurdan aldığı altını ödemek istemediği, bu yüzden çıkan tartışmada av tüfeği ile öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay önceki gün öğle saatlerinde Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Mahallede emlakçılık yapan Osman Ali Yalçın, evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Osman Ali Yalçın'ın, dün akşam yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Osman Ali Yalçın'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi. Yalçın'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ELİ TÜFEKLİ GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Aksu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralara incelemesini ardından kısa süre içinde şüphelinin üvey kardeş V.K olduğu belirledi. Elinde tüfekle Ali Osman Yalçın'ın evine gittiği ortaya çıkan V.K'nin Osman Ali Yalçın'a borç olarak bir miktar altın verdiği ancak, son zamanlarda sürekli zam gelmesi yüzünden değerlendiği alacağını isteyince aralarında çıkan tartışma sonucu tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından anjiyo olmak için hastaneye yatan V.K'nin tedavi olduğu sırada jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçleri V.K.'nı ifade işlemlerini sürdüğünü bildirdi.