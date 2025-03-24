Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları 24 Mart Pazartesi: Haftaya nasıl başladı? Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı
Giriş Tarihi: 24.3.2025 06:24

Altın fiyatları 24 Mart Pazartesi: Haftaya nasıl başladı? Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamlarıyla haftaya başladı. Birikim yapanların ve yatırımcıların yakın takibinde olan grafik yüksek seyrini sürdürüyor. Ani iniş ve çıkışlar yaşansa da beklendiği üzere giden rakamlar FED'in sabit faiz kararı ardından da değişmedi. Gram altın 3600 liranın üzerinde seyretmeye devam ederken çeyrek altın da onu izliyor. Peki; 24 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, altında güncel durum...

Altın fiyatları 24 Mart Pazartesi: Haftaya nasıl başladı? Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt arayanlar grafikleri izliyor. Yüksek seyrin sene sonuna kadar devam edip etmeyeceği merak konusu. Sene içinde pek çok rekor kaydeden rakamlar yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı takip ekranı:

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 MART 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.017,54 dolar
SATIŞ: 3.017,81 dolar

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.687,09 TL
SATIŞ: 3.687,50 TL

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 24.825,00 TL
SATIŞ: 25.200,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.052,00 TL
SATIŞ: 6.138,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 3.376,87 TL
SATIŞ: 3.578,23 TL

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ATA ALTIN

ALIŞ: 24.767,00 TL
SATIŞ: 25.096,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 24.135,00 TL
SATIŞ: 24.451,00 TL

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 12.105,00 TL
SATIŞ: 12.276,00 TL

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Altın fiyatları 24 Mart Pazartesi: Haftaya nasıl başladı? Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı
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