Altın fiyatları 24 Mart Pazartesi: Haftaya nasıl başladı? Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt arayanlar grafikleri izliyor. Yüksek seyrin sene sonuna kadar devam edip etmeyeceği merak konusu. Sene içinde pek çok rekor kaydeden rakamlar yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı takip ekranı: