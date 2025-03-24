Altın fiyatları 24 Mart Pazartesi: Haftaya nasıl başladı? Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt arayanlar grafikleri izliyor. Yüksek seyrin sene sonuna kadar devam edip etmeyeceği merak konusu. Sene içinde pek çok rekor kaydeden rakamlar yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı takip ekranı:
CANLI ALTIN FİYATLARI 24 MART 2025
ONS ALTIN
ALIŞ: 3.017,54 dolar
SATIŞ: 3.017,81 dolar
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 24.825,00 TL
SATIŞ: 25.200,00 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 6.052,00 TL
SATIŞ: 6.138,00 TL
ATA ALTIN
ALIŞ: 24.767,00 TL
SATIŞ: 25.096,00 TL