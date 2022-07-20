Altın fiyatları adeta dibi gördü! (20 Temmuz 2022) Altın fiyatları yükselecek mi, tam, yarım, gram ve çeyrek fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları adeta çakıldı. Son dönemde yaşadığı hareketliliklerle gündeme gelen yatırım aracı son dönemin en düşük seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Yatırımlarını bu yönlü gerçekleştiren vatandaşlar ise "20 Temmuz tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar...
ALIŞ: 6.514,00
SATIŞ: 6.613,00
ALIŞ: 6.319,00
SATIŞ: 6.437,00
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ALIŞ: 3.159,00
SATIŞ: 3.231,00
ALIŞ: 6.503,00
SATIŞ: 6.619,00
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ALIŞ: 882,58
SATIŞ: 918,81
ALIŞ: 1.584,00
SATIŞ: 1.615,00
ALIŞ: 958,67
SATIŞ: 958,86
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