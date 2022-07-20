Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları adeta dibi gördü! (20 Temmuz 2022) Altın fiyatları yükselecek mi, tam, yarım, gram ve çeyrek fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 06:35

Altın fiyatları adeta dibi gördü! (20 Temmuz 2022) Altın fiyatları yükselecek mi, tam, yarım, gram ve çeyrek fiyatı ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde canlı, güncel ve anlık altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor. Son dönemin en dip seviyesine ulaşan altının gram fiyatı bugün de sabah saatlerinde gelen verilere göre; 964 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte piyasalardan son durum...

Altın fiyatları adeta dibi gördü! 20 Temmuz 2022 Altın fiyatları yükselecek mi, tam, yarım, gram ve çeyrek fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları adeta çakıldı. Son dönemde yaşadığı hareketliliklerle gündeme gelen yatırım aracı son dönemin en düşük seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Yatırımlarını bu yönlü gerçekleştiren vatandaşlar ise "20 Temmuz tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.514,00

SATIŞ: 6.613,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.319,00

SATIŞ: 6.437,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.159,00

SATIŞ: 3.231,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.503,00

SATIŞ: 6.619,00

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22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 882,58

SATIŞ: 918,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.615,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 958,67

SATIŞ: 958,86

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Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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Altın fiyatları adeta dibi gördü! (20 Temmuz 2022) Altın fiyatları yükselecek mi, tam, yarım, gram ve çeyrek fiyatı ne kadar, kaç TL?
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