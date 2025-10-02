Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 2 Ekim 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarında da etkisini göstermeye devam ediyor. 2 Ekim 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Altın almak ya da satmak isteyenler, güncel rakamları canlı olarak öğrenmek istiyor.
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 5.170,76
SATIŞ(TL) 5.171,44
"Altın fiyatları gün içinde hareketlilik gösterebilir!"
ALIŞ(TL) 8.636,00
SATIŞ(TL) 8.706,00
ALIŞ(TL) 35.217,00
SATIŞ(TL) 35.749,00
ALIŞ(TL) 4.819,10
SATIŞ(TL) 5.039,01
