Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 2 Ekim 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarında da etkisini göstermeye devam ediyor. 2 Ekim 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Altın almak ya da satmak isteyenler, güncel rakamları canlı olarak öğrenmek istiyor.