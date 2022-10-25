Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar! 25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

25 Ekim bugün de binlerce kişi altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri takip ediyor. Son günlerde yatay bir seyir izleyen yatırım aracıyla ilgili olarak "25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Haftanın ikinci iş gününde altının gram fiyatı 981 TL civarında seyrediyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş başlıyor. İşte 25 Ekim 2022 Salı altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 25 EKİM 2022
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 911,92
SATIŞ: 944,38
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.692,00
SATIŞ: 6.857,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.677,00
SATIŞ: 6.778,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.635,00
SATIŞ: 1.675,00
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GRAM ALTIN
ALIŞ: 990,02
SATIŞ: 991,47
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