Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar! 25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

25 Ekim bugün de binlerce kişi altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri takip ediyor. Son günlerde yatay bir seyir izleyen yatırım aracıyla ilgili olarak "25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Haftanın ikinci iş gününde altının gram fiyatı 981 TL civarında seyrediyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar.