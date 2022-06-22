CANLI ALTIN FİYATLARI || Dar banttaki seyrini sürdürüyor! 22 Haziran 2022 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde dar banttaki seyrini koruyan altının gram fiyatı halen 1000'in üzerinde işlem görüyor. Öte yandan gerek yatırımcılar gerekse piyasaları yakından takip edenler "22 Haziran 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. Bugün altının gram fiyatı 1019 TL ile güne başladı. Önümüzdeki süreçte izleyeceği yön ise merakla bekleniyor. İşte canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI GRAFİK I SON DAKİKA
Altının gram fiyatı haftanın ilk gününde düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta önlenemez bir yükselişle grafikte fark yaratan altının yükselişi yeniden başladı ve grafik yeşile boyandı.
FED faiz kararı ardından ons altın düşüşe geçerken diğer miktarlarda büyük çaplı bir etki yaratmamıştı. Hareketlilik yatırım ve birikim yapacakları korkuturken altın fiyatları canlı takip ekranı ziyaret edilmeye devam ediyor.
İşte 22 haziran 2022 altın fiyatları canlı…
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.024,07
SATIŞ: 1.024,50
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZFED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLDU?
Faiz kararı öncesi 1.805 dolar bandına çekilen ons altın, beklentilere paralel gelen faiz kararı sonrası yeniden 1.835 dolar düzeyine yükseldi.
Yükselişe geçmesi beklenen altın fiyatları beklendiği ölçüde grafikte yeşile boyanmıştı. Ancak bu hafta başında düşmeye başladı. Bundan sonrası için hareketli bir grafik bekleniyor.