Haberler Yaşam Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI || Dar banttaki seyrini sürdürüyor! 22 Haziran 2022 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 07:50 Son Güncelleme: 22.6.2022 07:50

CANLI ALTIN FİYATLARI || Dar banttaki seyrini sürdürüyor! 22 Haziran 2022 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI || Dar banttaki seyrini sürdürüyor! 22 Haziran 2022 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlarıyla gündemdeki yerini aldı. Bugün saatler 07.00’ı gösterirken göstergelerde gram 1019, çeyrek 1662 TL seviyesiyle güne başladı. Serbest piyasalarda gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar bu noktada “22 Haziran 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizinde 75 baz puan artırıma giderken; bu karar sonrası Ons ilk tepki olarak 1814 dolar ile 1826 dolar seviyeleri arasında dalgalı seyretti. Peki, 22 Haziran 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son durum...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde dar banttaki seyrini koruyan altının gram fiyatı halen 1000'in üzerinde işlem görüyor. Öte yandan gerek yatırımcılar gerekse piyasaları yakından takip edenler "22 Haziran 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. Bugün altının gram fiyatı 1019 TL ile güne başladı. Önümüzdeki süreçte izleyeceği yön ise merakla bekleniyor. İşte canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI GRAFİK I SON DAKİKA

Altının gram fiyatı haftanın ilk gününde düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta önlenemez bir yükselişle grafikte fark yaratan altının yükselişi yeniden başladı ve grafik yeşile boyandı.

FED faiz kararı ardından ons altın düşüşe geçerken diğer miktarlarda büyük çaplı bir etki yaratmamıştı. Hareketlilik yatırım ve birikim yapacakları korkuturken altın fiyatları canlı takip ekranı ziyaret edilmeye devam ediyor.

İşte 22 haziran 2022 altın fiyatları canlı…

Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.807,00

SATIŞ: 6.910,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 930,55

SATIŞ: 963,14

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.659,00

SATIŞ: 6.731,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.782,00

SATIŞ: 6.906,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.330,00

SATIŞ: 3.378,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.668,00

SATIŞ: 1.688,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.024,07

SATIŞ: 1.024,50

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FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLDU?

Faiz kararı öncesi 1.805 dolar bandına çekilen ons altın, beklentilere paralel gelen faiz kararı sonrası yeniden 1.835 dolar düzeyine yükseldi.

Yükselişe geçmesi beklenen altın fiyatları beklendiği ölçüde grafikte yeşile boyanmıştı. Ancak bu hafta başında düşmeye başladı. Bundan sonrası için hareketli bir grafik bekleniyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI || Dar banttaki seyrini sürdürüyor! 22 Haziran 2022 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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