CANLI ALTIN FİYATLARI || Dar banttaki seyrini sürdürüyor! 22 Haziran 2022 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde dar banttaki seyrini koruyan altının gram fiyatı halen 1000'in üzerinde işlem görüyor. Öte yandan gerek yatırımcılar gerekse piyasaları yakından takip edenler "22 Haziran 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. Bugün altının gram fiyatı 1019 TL ile güne başladı. Önümüzdeki süreçte izleyeceği yön ise merakla bekleniyor. İşte canlı altın fiyatları...