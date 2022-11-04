Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları FED sonrası hareketlendi! 4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 14:45

Altın fiyatları FED sonrası hareketlendi! 4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

FED faiz kararı açıklamasının ardından hareketlilik yaşanan altın fiyatları canlı, güncel ve anlık gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Bu kapsamda “4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Düne göre yükselişe geçen yatırım aracının gram fiyatı saatler 14.30’u gösterirken 988 TL’den işlem görüyor. Yatırımcılar ise bu kapsamda gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte yeni rakamlar!

Altın fiyatları FED sonrası hareketlendi! 4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı şu saatlerde 988 TL'den işlem görürken öte yandan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Son günlerde fiyatlarda hareketlilik gözleniyor. Hal böyleyken ise "4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı güncel ve anlık altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 912,59

SATIŞ: 944,30

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.704,00

SATIŞ: 6.772,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.592,00

SATIŞ: 6.692,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.455,00

SATIŞ: 6.511,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.266,00

SATIŞ: 3.311,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.619,00

SATIŞ: 1.634,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 989,70

SATIŞ: 989,86

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları FED sonrası hareketlendi! 4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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