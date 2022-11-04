Altın fiyatları FED sonrası hareketlendi! 4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı şu saatlerde 988 TL'den işlem görürken öte yandan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Son günlerde fiyatlarda hareketlilik gözleniyor. Hal böyleyken ise "4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı güncel ve anlık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum!
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 912,59
SATIŞ: 944,30
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.704,00
SATIŞ: 6.772,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.592,00
SATIŞ: 6.692,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.455,00
SATIŞ: 6.511,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.266,00
SATIŞ: 3.311,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.619,00
SATIŞ: 1.634,00