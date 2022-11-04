Altın fiyatları FED sonrası hareketlendi! 4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı şu saatlerde 988 TL'den işlem görürken öte yandan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Son günlerde fiyatlarda hareketlilik gözleniyor. Hal böyleyken ise "4 Kasım 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı güncel ve anlık altın fiyatları...