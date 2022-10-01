Altın fiyatları grafiğinde sert yükseliş! Canlı rakamlar: 1 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Fed Başkanı ve Fed üyelerinin açıklamalarının dolar endeksinde, altının Ons fiyatında ve gram fiyatındaki dalgalanmalarda etkili olduğunu söyleyen Memiş, belirsizlik ve risklerin de ciddi anlamda artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Belirsizlik ve risklerin arttığı dönemlerde de altının Ons fiyatı 1615 ila 1660 dolar arasında dalgalanıyor. İster istemez gram altında gün bazında günlük 20-30 lira gibi bir dalgalanmayla karşı karşıya kalıyoruz. Yıl sonuna kadar bu dalgalanmalar devam edebilir.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 987,35

SATIŞ: 987,48

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