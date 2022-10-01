Altın fiyatları grafiğinde sert yükseliş! Canlı rakamlar: 1 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükselişi sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda grafiğindeki düşüşle dikkat çeken altının son günlerde yaşadığı yukarı yönlü hareketlilik sonrası yatırımcıların gözü kulağı göstergelerdeki hareketlere çevrildi. Bu noktada ise "1 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Ons altının 1672 dolar seviyelerine yükselişiyle gram fiyatı da 1000 lira sınırına dayandı. Peki, altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi? İşte detaylar.
GRAM ALTIN 1000 LİRA SINIRINDA
Son günlerde yeniden yükselen altın fiyatları yeniden 1000 lira sınırına kadar dayandı. Altın fiyatları 30 Eylül 2022 haftanın son günü sabah saatlerinde 998,31 lirayı görürken anlık verilere göre ise gram fiyatı 987 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CİDDİ AÇIKLAMALAR SÜRÜYOR
İslam Memiş, "Özellikle bu sert dalgalanmaların nedeninin döviz kurlarındaki Fed etkisi olduğu çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Fed Başkanı ve Fed üyeleri ciddi açıklamalar yapmaya devam ediyor." dedi.
Fed Başkanı ve Fed üyelerinin açıklamalarının dolar endeksinde, altının Ons fiyatında ve gram fiyatındaki dalgalanmalarda etkili olduğunu söyleyen Memiş, belirsizlik ve risklerin de ciddi anlamda artmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Belirsizlik ve risklerin arttığı dönemlerde de altının Ons fiyatı 1615 ila 1660 dolar arasında dalgalanıyor. İster istemez gram altında gün bazında günlük 20-30 lira gibi bir dalgalanmayla karşı karşıya kalıyoruz. Yıl sonuna kadar bu dalgalanmalar devam edebilir.
İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 987,35
SATIŞ: 987,48
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.601,94
SATIŞ: 1.602,20
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.204,44
SATIŞ: 3.204,96
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.589,51
SATIŞ: 6.591,71
ONS ALTIN KAÇ DOLAR?
ALIŞ: $1.670,65
SATIŞ: $1.670,97
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