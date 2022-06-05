Altın fiyatları gramı 1000 TL’lik eşiğe doğru ilerliyor! 5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri... Geçtiğimiz hafta da yükselişiyle ülke gündemini meşgul eden altının gram fiyatı 1000 TL'lik eşiğe doğru adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz hafta içinde olduğu gibi altının gramı bugün de 976 TL civarında alıcı buluyor. Öte yandan anlık, güncel ve canlı rakamları takip etmek isteyenler "5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları gekişmeleri ve detaylar...
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.169,00
SATIŞ: 3.251,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.585,00
SATIŞ: 1.625,00
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.850,64
SATIŞ: 1.851,02
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.445,00
SATIŞ: 6.648,00
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.
Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.