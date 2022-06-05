Altın fiyatları gramı 1000 TL’lik eşiğe doğru ilerliyor! 5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri... Geçtiğimiz hafta da yükselişiyle ülke gündemini meşgul eden altının gram fiyatı 1000 TL'lik eşiğe doğru adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz hafta içinde olduğu gibi altının gramı bugün de 976 TL civarında alıcı buluyor. Öte yandan anlık, güncel ve canlı rakamları takip etmek isteyenler "5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları gekişmeleri ve detaylar...