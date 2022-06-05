Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları gramı 1000 TL'lik eşiğe doğru ilerliyor! 5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 5.6.2022 07:01

Altın fiyatları gramı 1000 TL'lik eşiğe doğru ilerliyor! 5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları gramı 1000 TL’lik eşiğe doğru ilerliyor! 5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde zirveye doğru tırmanan altın fiyatları canlı, güncel ve anlık gelişmeleriyle özellikle yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. 1000 TL’lik eşiğe dayanan altının gram fiyatı bugün saatler 07.00’ı gösterirken 976 TL civarında işlem görüyor. Önümüzdeki hafta serbest piyasalarda izleyeceği yön ise merak konusu. Peki, 5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi? İşte son durum ve canlı rakamlar...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri... Geçtiğimiz hafta da yükselişiyle ülke gündemini meşgul eden altının gram fiyatı 1000 TL'lik eşiğe doğru adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz hafta içinde olduğu gibi altının gramı bugün de 976 TL civarında alıcı buluyor. Öte yandan anlık, güncel ve canlı rakamları takip etmek isteyenler "5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları gekişmeleri ve detaylar...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.579,00

SATIŞ: 6.678,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.328,00

SATIŞ: 6.479,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.169,00

SATIŞ: 3.251,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.585,00

SATIŞ: 1.625,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 976,23

SATIŞ: 977,43

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.850,64

SATIŞ: 1.851,02

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.445,00

SATIŞ: 6.648,00

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

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Altın fiyatları gramı 1000 TL'lik eşiğe doğru ilerliyor! 5 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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