Altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Eylül 2022 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum

14 Eylül Çarşamba sabah saatleri itibariyle altın fiyatları merak ediliyor. En son açıklanan enflasyon oranından etkilenen altın kurunda hareketlilik gözlemleniyor. Gün içerisinde Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arayanlar giderek artıyor. İşte Altın fiyatları canlı ve güncel

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 14 EYLÜL

Haftanın başında yeniden yükselişe geçen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika verileri şöyle;