Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları son durum: 14 Haziran 2022 Bugün tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 06:53 Son Güncelleme: 14.6.2022 06:53

Altın fiyatları son durum: 14 Haziran 2022 Bugün tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son durum: 14 Haziran 2022 Bugün tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Piyasalar FED faiz kararına odaklanırken altın fiyatları son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamları verirken 14 Haziran 2022 Bugün tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, altın düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt aranıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular rağbet görürken, altının gram fiyatının değer kazanması dolayısıyla yatırımcı güncel rakamları sorguluyor. İşte bugünün piyasasıyla güncel ve anlık altın fiyatları son durum

14 Haziran Salı günü Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Bugün altının gram fiyatı 1,014 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatı ise 1652 TL'den alıcı buluyor. Bu noktada ise "14 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 14 Haziran 2022

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Son günlerde artış eğilimi gösteren altın fiyatlarının izleyeceği yol yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı bin liranın üstüne yükselerek 2022'nin rekorunu kırdı. Uzmanlar bu durumu küresel düzeydeki enflasyonist baskıları ve resesyon endişelerine bağlıyor.

İşte güncel altın fiyatları canlı takip ekranı,

Canlı Rakamlar ➥ Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 921,38

SATIŞ: 955,78

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.748,00

SATIŞ: 6.850,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.824,45

SATIŞ: 1.825,26

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.298,00

SATIŞ: 3.350,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.596,00

SATIŞ: 6.676,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.652,00

SATIŞ: 1.675,00

Canlı Rakamlar ➥ Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.014,51

SATIŞ: 1.014,96

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Altın fiyatları son durum: 14 Haziran 2022 Bugün tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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