Altın fiyatları son durum: 14 Haziran 2022 Bugün tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

14 Haziran Salı günü Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Bugün altının gram fiyatı 1,014 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatı ise 1652 TL'den alıcı buluyor. Bu noktada ise "14 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 14 Haziran 2022
Son günlerde artış eğilimi gösteren altın fiyatlarının izleyeceği yol yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı bin liranın üstüne yükselerek 2022'nin rekorunu kırdı. Uzmanlar bu durumu küresel düzeydeki enflasyonist baskıları ve resesyon endişelerine bağlıyor.
İşte güncel altın fiyatları canlı takip ekranı,
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ALIŞ: 921,38
SATIŞ: 955,78
ALIŞ: 6.748,00
SATIŞ: 6.850,00
ALIŞ: 1.652,00
SATIŞ: 1.675,00
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ALIŞ: 1.014,51
SATIŞ: 1.014,96
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