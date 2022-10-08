Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları yeniden düşüşte! Canlı takip ekranı: 8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.10.2022 13:28 Son Güncelleme: 8.10.2022 13:28

Altın fiyatları yeniden düşüşte! Canlı takip ekranı: 8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlarla gündemde yer edinmeye devam ediyor. Son günlerde dalgalı bir şekilde seyir izleyen altının gramı bugün 1014 TL’den alıcı buluyor. Özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatadaşlar altındaki bu düşüşle beraber “8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni haftada altın fiyatları grafiğinde nelerin beklendiği merak konusu haline geliyor. İşte piyasalarda son durum.

Altın fiyatları yeniden düşüşte! Canlı takip ekranı: 8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta grafiğinde ciddi yükselişlere yer veren altının yeniden 1000 TL'nin üzerine çıkması dikkat çekmişti. Öte yandan anlık rakamları takip etmek isteyenler "8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları grafiğinde son durum ve tüm detaylar.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE KOŞUYOR!

Yeni aya hareketli başlayan altın fiyatları, dalgalı seyrini sürdürüyor. Ons altın, 1.614 dolar dip seviyesini görmesinin ardından yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftalarda bin liranın altında işlem gören gram altın fiyatları, yeni haftada yeniden bin liranın üstüne çıktı ve 1.032 TL'yi test etti. Konuyla ilgili Ahaber'e konuşan İslam Memiş, "Kasım ayında gram altın için yeni rekorlar görebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 932,31

SATIŞ: 965,56

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.848,00

SATIŞ: 6.922,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.836,00

SATIŞ: 6.939,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.663,00

SATIŞ: 6.745,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.337,00

SATIŞ: 3.384,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.671,00

SATIŞ: 1.691,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.021,58

SATIŞ: 1.021,78

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Altın fiyatları yeniden düşüşte! Canlı takip ekranı: 8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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