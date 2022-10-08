Altın fiyatları yeniden düşüşte! Canlı takip ekranı: 8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta grafiğinde ciddi yükselişlere yer veren altının yeniden 1000 TL'nin üzerine çıkması dikkat çekmişti. Öte yandan anlık rakamları takip etmek isteyenler "8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları grafiğinde son durum ve tüm detaylar.
ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE KOŞUYOR!
Yeni aya hareketli başlayan altın fiyatları, dalgalı seyrini sürdürüyor. Ons altın, 1.614 dolar dip seviyesini görmesinin ardından yeniden yükselişe geçti.
Geçtiğimiz haftalarda bin liranın altında işlem gören gram altın fiyatları, yeni haftada yeniden bin liranın üstüne çıktı ve 1.032 TL'yi test etti. Konuyla ilgili Ahaber'e konuşan İslam Memiş, "Kasım ayında gram altın için yeni rekorlar görebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 932,31
SATIŞ: 965,56
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.848,00
SATIŞ: 6.922,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.836,00
SATIŞ: 6.939,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.663,00
SATIŞ: 6.745,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.337,00
SATIŞ: 3.384,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.671,00
SATIŞ: 1.691,00
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