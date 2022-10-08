Altın fiyatları yeniden düşüşte! Canlı takip ekranı: 8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta grafiğinde ciddi yükselişlere yer veren altının yeniden 1000 TL'nin üzerine çıkması dikkat çekmişti. Öte yandan anlık rakamları takip etmek isteyenler "8 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları grafiğinde son durum ve tüm detaylar.