Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatlarında gözler ABD enflasyonuna çevrildi! 10 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 06:31 Son Güncelleme: 10.8.2022 06:31

Altın fiyatlarında gözler ABD enflasyonuna çevrildi! 10 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dönemde yaşadığı yükselişle gündeme gelmeye devam ediyor. Gerek yatırımcılar gerekse piyasaları yakından takip eden vatandaşlar gün içerisinde çokça kez canlı, anlık ve güncel verileri yakından takip ediyor. Bu noktada ise “10 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; gram altının fiyatı 1033 civarında seyrederken çeyrek altının fiyatı ie 1686 TL’den işlem görüyor. İşte 10 Ağustos 2022 altın fiyatları grafiği...

Altın fiyatlarında gözler ABD enflasyonuna çevrildi! 10 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip edilmeye devam ediyor. Yaşadığı iniş ve çıkışlarla gün içerisinde özellikle yatırımcılarının gündeminde yer edinen rakamlara göre altının gram fiyatı bugüne 1033 TL ile açılış yaptı. Bu kapsamda ise "10 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 9 Ağustos Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu; düştü mü yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 940,20

SATIŞ: 974,96

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.906,00

SATIŞ: 6.988,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 9 Ağustos Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu; düştü mü yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.876,00

SATIŞ: 6.980,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 9 Ağustos Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu; düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.730,00

SATIŞ: 6.809,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.365,00

SATIŞ: 3.416,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 9 Ağustos Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu; düştü mü yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.688,00

SATIŞ: 1.708,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.031,44

SATIŞ: 1.032,60

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatlarında gözler ABD enflasyonuna çevrildi! 10 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA