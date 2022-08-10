Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip edilmeye devam ediyor. Yaşadığı iniş ve çıkışlarla gün içerisinde özellikle yatırımcılarının gündeminde yer edinen rakamlara göre altının gram fiyatı bugüne 1033 TL ile açılış yaptı. Bu kapsamda ise "10 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...