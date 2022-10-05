Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor! 5 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 06:41

Altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor! 5 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?

Uzunca bir süredir 1000 TL’nin altında seyreden altın fiyatları son 3 haftanın zirvesine koşuyor. Piyasalardaki bu hareketlilikle beraber gözler anlık, canlı ve güncel rakamlar için grafiğe çevrildi. Özellikle bu yönde yatırım yapan vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla “5 Ekim Çarşamba Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili Ahaber’e konuşan İslam Memiş “Kasım ayında gram altın için yeni rekorlar görebiliriz.” İfadelerini kullandı. Peki, Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

Altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor! 5 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlarıyla vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Geçtiğimiz gün 1028 TL'ye kadar çıkan altının gram fiyatı için 1200 TL seviyesi ise uzmanlara göre kritik bir eşik. Yatırımcılar "5 Ekim Çarşamba Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?" sorularıyla altının ilerleyen günlerdeki yönünü merakla bekliyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar.

Altın fiyatları 1.000 TL bandını aştı! İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE KOŞUYOR!

Altın fiyatları yeni haftaya ve yeni aya hareketli başladı. Ons altın, 1.614 dolar dip seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti. Buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın 1.000 TL psikolojik seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başlayarak 1.032 TL'yi test etti. Öte yandan altın gram fiyatı için zirve 1.062 TL düzeyinde bulunuyor.

Altın fiyatları 1.000 TL bandını aştı! İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 922,63

SATIŞ: 957,91

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.787,00

SATIŞ: 6.880,00

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Altın fiyatları 1.000 TL bandını aştı! İslam Memiş'ten FLAŞ altın yorumu: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.685,00

SATIŞ: 6.786,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.605,00

SATIŞ: 6.696,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.361,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.656,00

SATIŞ: 1.680,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.013,86

SATIŞ: 1.014,04

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Altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor! 5 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?
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