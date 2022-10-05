Altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor! 5 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlarıyla vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Geçtiğimiz gün 1028 TL'ye kadar çıkan altının gram fiyatı için 1200 TL seviyesi ise uzmanlara göre kritik bir eşik. Yatırımcılar "5 Ekim Çarşamba Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?" sorularıyla altının ilerleyen günlerdeki yönünü merakla bekliyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar.
ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE KOŞUYOR!
Altın fiyatları yeni haftaya ve yeni aya hareketli başladı. Ons altın, 1.614 dolar dip seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti. Buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın 1.000 TL psikolojik seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başlayarak 1.032 TL'yi test etti. Öte yandan altın gram fiyatı için zirve 1.062 TL düzeyinde bulunuyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 922,63
SATIŞ: 957,91
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.787,00
SATIŞ: 6.880,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.685,00
SATIŞ: 6.786,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.605,00
SATIŞ: 6.696,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.302,00
SATIŞ: 3.361,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.656,00
SATIŞ: 1.680,00
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GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.013,86
SATIŞ: 1.014,04