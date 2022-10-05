Altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor! 5 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlarıyla vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Geçtiğimiz gün 1028 TL'ye kadar çıkan altının gram fiyatı için 1200 TL seviyesi ise uzmanlara göre kritik bir eşik. Yatırımcılar "5 Ekim Çarşamba Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?" sorularıyla altının ilerleyen günlerdeki yönünü merakla bekliyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar.