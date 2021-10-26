Altın gaga ağızlı testi Ankara’daki müzede

ANADOLU halkı Hattiler'e ait 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi İngiltere
'deki Victoria-Albert Müzesi'nden Türkiye'ye iade edildi. Sanat koleksiyoncusu Arthur Gilbert
, 1989'da Los Angeles
'tan satın aldığı testiyi Londra
'daki müzeye ödünç vermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gilbert Sanat Vakfı'yla temasa geçerek testinin iadesini sağladı. Testinin sergileneceği Ankara
'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Bu kültürel miras topraklarına geri dönmüştür" dedi.